Киев призвал другие страны усилить давление на РФ из-за Крыма

Москва, 26 июля. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал усилить давление на Россию. Об этом он написал в Twitter.

Он поблагодарил США, которые в преддверии второй годовщины принятия «Крымской декларации» подтвердили политику непризнания полуострова территорией РФ. По мнению дипломата, Вашингтон отправил Москве сигнал о том, что когда-нибудь Крым якобы вернется в состав Украины.

Крым вернулся в состав РФ после проведенного в марте 2014 года на территории полуострова референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.

Украина продолжает считать Крым своей территорией. В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Он исключил возможность возврата Украине Крыма и Севастополя. Такого, как подчеркнул глава государства, не произойдет ни при каких обстоятельствах.

Европейские страны и США ввели против России ограничительные меры из-за включения полуострова в состав РФ.