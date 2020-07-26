Жириновский предложил изменить столицу Дальнего Востока

Москва, 26 июля. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил вернуть Хабаровску статус столицы Дальнего Востока. Об этом депутат Госдумы написал в своем Telegram-канале.

По его словам, всего дальневосточные регионы необходимо объединить в один субъект.

«Нужно вернуть столицу Дальнего Востока в Хабаровск. Владивосток отличный город, но он далек от центра региона, Хабаровск гораздо удобнее в этом смысле. И объединить все 13 регионов ДВ в один. И не губернатор должен им управлять, а начальник Дальнего Востока», — заявил Жириновский, пишет Ura.ru.

Центр Дальневосточного федерального округа был перенесен из Хабаровска во Владивосток в 2018 году. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, передает «ФедералПресс».