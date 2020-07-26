Норкин впервые отпраздновал день рождения без жены

Москва, 26 июля. Телеведущий Андрей Норкин поделился с подписчиками новостями со своего долгожданного отпуска. После трагической кончины его всеми любимой супруги Юлии Норкиной фолловеры активнее следят за жизнью Андрея, стараясь поддержать его хотя бы словом.

Телеведущий накануне отпраздновал свое 51-летие. Он впервые провел день рождение без супруги, которая умерла в начале лета.

«Не могу не похвастаться! Подарок семьи на день рождения! Будет, чем заняться до окончания отпуска. Отчет представлю!» — написал телеведущий.

К своему посту Норкин прикрепил фото большого набора конструктора от Lego серии Star Wars. Поклонники искренне порадовались за телеведущего и поздравили его с личным праздником.

«С днем рождения самый лучший, любимый ведущий, мы вас очень любим, желаем вам здоровья», – пишет поклонница.

«С днем рождения, Андрей Владимирович! Сердечно поздравляю! Здоровья, сил, вдохновения!» — пожелала другая.

«С днем рождения, Андрей Владимирович! Только здоровья, сил пережить трудные моменты в жизни и непременно быть счастливым. Очень уважаем и любим вас за ваш острый ум! А какая харизма! В общем, будьте здоровы и счастливы!» — поздравил преданный фанат.

«Похвастался — завидно! Это точно подарок для души!» — поделилась мнением подписчица Норкина.

В начале лета этого года телеведущий потерял жену, скончавшуюся от инфаркта. Семейная пара нередко совместно участвовала в различных шоу как в качестве экспертов, так и в роли героев передач, пишет «Вечерняя Москва». Смерть Норкиной шокировала общественность, поклонники звездного семейства желали телеведущему терпения, сил и мужества пережить потерю близкого человека, указал НСН. Сам Андрей признавался, что держаться ему помогает семья.