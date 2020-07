Скандальный организатор госпереворотов прилетел в Ливию

Французский политический журналист Бернар Анри-Леви, известный миру как «серый кардинал либерализма», приехал в Ливию на территорию, подконтрольную так называемому Правительству национального согласия (ПНС). Ливийские СМИ разоблачили ложь триполийских властей, рассказав о том, кто на самом деле пригласил французского политтехнолога.

Появление Бернара Леви в любой из стран обычно является предвестником большой войны, или, по меньшей мере, крупных беспорядков, примером чему являются его визиты в Сирию, Украину и Венесуэлу. Доказательств масса: в 99-м журналист активно выступал в поддержку Армии освобождения Косова, призывая НАТО к бомбардировкам Югославии, несколько позже предлагал признать «президента Чеченской Республики Ичкерия» Масхадова. В 2013 году Бернар Леви настраивал международное сообщество против правительства в Сирии, и даже выпустил громкую статью с заголовком «Спасите Алеппо», в которой призывал действовать как в Ливии, но против «кровавого режима Башара Асада».

К слову, французский либерал оказал сильное влияние на события в период «арабской весны» — в 2011 году он принимал участие в переговорах с мятежниками, а еще год спустя привез в Елисейский дворец представителей ливийской оппозиции и при поддержке Саркози помог достичь международного признания Национального переходного совета Ливии.

Несложно догадаться, почему Бернара Леви так, мягко говоря, не любят жители североафриканской страны. Соответственно, его нынешний визит вызвал бурю негодования среди ливийцев, но правительству в Триполи необходимо «отработать повестку» — пригласить на территорию страны известного европейца, чтобы он впоследствии устроил «публичную порку» для Халифы Хафтара. Учитывая отношение местных жителей к человеку, который стал катализатором многолетнего кризиса, ПНС не могло признаться в том, что организовало визит Леви в страну.

Тем не менее ливийским журналистам удалось докопаться до правды — по информации источников арабского издания Libya24, журналист Имад Шанаб, советник министра внутренних дел ПНС Ливии Фатхи Башаги, координировал встречу Леви с членом парламента Сулейманом аль-Факихом, Мухаммедом аль-Сабти (Тайарой) и бывшим главой военного совета Мисураты Рамаданом Зармоухом. Другие источники в СМИ утверждают, что француз прибыл на территорию страны в субботу в аэропорт Мисураты по приглашению информбюро МВД ПНС, отмечая, что в «правоохранительном ведомстве» издали прямой указ о выдаче визы для Леви, и направили отряд, чтобы обеспечить безопасное нахождение гостя в городе. Отметим, что эта информация появилась параллельно оправданиям Башаги в своем аккаунте в Twitter о том, что Леви — просто журналист, и потому он разрешил ему посетить страну. Всего сообщений от главы МВД ПНС было три, и все с разной точкой зрения:

И это не единственное, что не совпадает с официальной «политикой партии», которая заключается в том, что Президентский совет «не имеет отношения и не располагает сведениями о визите Бернара-Анри Леви», как говорится в официальном заявлении пресс-службы триполитанского правительства. По информации от ПНС, Леви не пустили в город отряды Фатхи Башаги, но сам француз при этом рассказывает о некой «настоящей полиции» — это вызывает вопросы относительно того, что же за отряды там были.

Несмотря на все это, Бернару Анри-Леви все же удалось посетить Тархуну и сделать по итогу этой поездки заявление:

Today, July 25. Killing field at Tarhuna. This city suffered martyrdom from #Khadafi . 47 cadavers, including children, hands tightened in the back, have been recently excavated : they suffered martyrdom from pro #Haftar proxies. My sorrow. My anger. Solidarity with #Tarhuna . pic.twitter.com/89cyWFRYKd

Напомним, с 6 на 7 июня 2020 года боевики ПНС обнаружили в Тархуне массовые захоронения жителей города — представители триполитанского правительства поспешили возложить ответственность за гибель людей на силы Ливийской национальной армии (ЛНА) и связать эти смерти с представителями Востока, в частности, фельдмаршалом ЛНА Халифой Хафтаром. Однако в ходе расследования журналистов выяснилось, что ливийцы погибли в 2015 году, когда армии с востока в городе не было. Впоследствии стало известно, что за этими преступлениями стояли выходцы из бандформирований Триполи — в марте 2015 года произошла расправа над мирным населением руками террористических группировок.

Несложно догадаться, для чего ПНС пригласило в город Бернара Леви — триполитанскому правительству нужна была «говорящая голова» из Европы, которая повторит нужные тезисы на камеру и разнесет их по миру. Но по-прежнему остается вопрос о том, кто его сопровождал в этой поездке, если ПНС категорически отрицает свою причастность к организации визита Леви.

#Tarhuna. Just after my reportage on the killing fields. These are the true Libyan police who protect free press. So different from the thugs who tried to block my convoy on my way back to #Misrata. The full reportage will be published soon. pic.twitter.com/JYW1Aa5Y2V