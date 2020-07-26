Поклонники отреагировали на болезнь Ивлеевой и Элджея

Москва, 26 июля. Блогер Анастасия Ивлеева рассказала о том, что она и ее супруг — рэпер Элджей — заболели коронавирусом. Об этом звезда сообщила в Instagram.

«Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны», — написала она в посте.

При этом телеведущая пообещала раскрыть все подробности о своей болезни чуть позже. Подписчики были шокированы новостью. Они пожелали паре выздоровления.

«Пожалуйста, говори об этом больше! Люди реально думают, что его нет! Твой голос многое может изменить! Выздоровления», — написал Goshakartsev. «Я тоже переболел, в первые дни будет тяжело, затем легче: будет потеря запаха и вкуса, легкий кашель и возможно, что мигрень», — объяснил Mera_frey. «Все будем болеть», — уточнил Tanyashadow. «Я поставлю за вас свечку! Выздоравливайте, птенцы», — добавила Nastyxaonelove. «Дай Бог, чтобы все прошло. У мухи боли, у таракана боли, а у вас не были», — написала Babytory. «Вы же так долго сидели дома, соблюдали карантин… Похоже, рано всех отпустили из дома», — пришел к выводу Dpanteleeva13.

Ранее Ивлеева пожаловалась на «несправедливость» из-за карантина. Как уточнила девушка, до режима самоизоляции ей и многим другим хотелось посидеть дома или вырваться за город. Она напомнила, что многим людям хотелось неспешно провести время с родными, выпить бокальчик вина, сделать барбекю. Теперь Ивлеева задумалась над тем, когда настанет время, чтобы снова можно было «крутиться как белка в колесе».

Также Ивлеева рассказала, как пять лет назад переехала в Москву из Петербурга. Разбирая фотоальбомы на карантине, Ивлеева нашла фотографии пятилетней давности. По словам интернет-знаменитости, на первых порах в столице ей пришлось нелегко. Она признается, что недавно поймала себя на мысли, что стала меньше мечтать и больше не ставит перед собой конкретных целей.