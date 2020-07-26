Политолог: Украина потеряла Донбасс еще в 90-е

Москва, 26 июля. Не имеет смысла говорить об интеграции Донбасса в состав Украины, потому что в краткосрочной перспективе этого не случится. Об этом заявил координатор направления международной политики Центра политических исследований «Доктрина» Денис Москалик.

«Проект на Донбассе, создание некого политического организма лояльного России и направленный против Украины, к чему подводится фактически вся политика идентичности, он готовился очень сильно заранее», — считает политолог.

Москалев подчеркнул, что речь может идти не о конкретно советском периоде. По его словам, антиукраинские настроения в Донбассе стали прослеживаться с 90-х годов прошлого века. Они усилилась во время 2000-х на фоне так называемой оранжевой революции и достигли апогея в 2014 году. Это и привело к полной потере Донбасса, передает ForPost.

Стоит напомнить, что недавно в Кремле заявили, что предложение Киева по местным выборам в Донбассе прямо противоречит Минским соглашениям.

Также накануне руководитель администрации президента Украины Андрей Ермак заявил о намерении договориться с ЛНР и ДНР об очередном обмене пленными который планируется провести предстоящей осенью. По словам Ермака, после его проведения будет инициирован всеукраинский референдум по «особому статусу Донбасса».