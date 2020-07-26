В КНДР подозревают первый случай заражения коронавирусом

Пхеньян, 26 июля. Глава КНДР Ким Чен Ын распорядился закрыть пограничный город Кесон, а также изолировать его районы друг от друга для пресечения распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ранее в Кесоне был зафиксирован первый случай подозрения на заражение пневмонией COVID-19. После этого политбюро ЦК Трудовой партии Кореи под руководством Ким Чен Ына провело чрезвычайное заседание, чтобы принять необходимые меры. В частности, было решено ввести на территории города режим ЧС и перейти к «максимальной чрезвычайной системе».

О первом случае подозрения на коронавирус власти КНДР сообщили в воскресенье, 26 июля. Отмечается, что человек, которого подозревают в заражении, 19 июля незаконно пересек демаркационную линию со стороны Южной Кореи.

Тестирование вернувшегося на Север показало неопределенный результат. На данный момент он помещен в жесткий карантин, выявляется круг его контактов для проверки на COVID-19.

Сейчас, по официальным данным, в КНДР нет подтвержденных случаев заражения коронавирусом.