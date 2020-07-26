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Лолита в шестой раз собирается замуж

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Лолита в шестой раз собирается замуж

Москва, 26 июля. Певица Лолита Милявская рассказала о своем новом мужчине. По словам исполнительницы, если он позовет ее замуж, это будет для нее шестым браком.

Напомним, что певица была в Витебске на музыкальном фестивале. Ее новый избранник не смог поехать с ней в Белоруссию. Исполнительница отметила, что у него накопились дела, но это не стало для нее поводом для расстройства, ведь безработный избранник ей не нужен.

«Пусть работает. Мне больше безработных не надо! Мой нынешний — бизнесмен, мужчина серьезный и самостоятельный», — высказалась певица.

Исполнительница отметила, что «бабочек в животе» по отношению к своему нынешнему мужчине не испытывает, однако на брак с ним согласна.

«Я без бабочек уже. Но если позовет замуж — пойду. Шестой брак будет, если считать первый, который был фиктивным», — поделилась планами Лолита.

Напомним, что у Лолиты был долгий и тяжелый развод с Дмитрием Ивановым. Исполнительница заявляла, что молодой супруг тратил ее деньги на содержание своих любовниц. Иванов, по мнению Лолиты, предпринимал попытки для того, чтобы затянуть бракоразводный процесс, пишет KP.ru.

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Источник: «Экспресс-газета»
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