«Рыжий» из «Иванушек» рассказал, почему бросил пить

Москва, 26 июля. Популярный певец Андрей Григорьев-Апполонов, который «хулиганит» со спиртным, объяснил, почему отказался от алкоголя.

Ранее продюсер Игорь Матвиенко заявил, что у «рыжего» из «Иванушек International» алкогольная зависимость, указала «Вечерняя Москва». Сам поп-исполнитель не отрицает, что пристрастился к горячительным напиткам, и признался, что «хулиганит» с этим делом. Однако 50-летний артист решил изменить свои привычки и начать вести здоровый образ жизни.

Знаменитость, когда был режим самоизоляции, пробыл в Сочи и соблюдал все каноны ЗОЖ, сообщил Григорьев-Апполонов. По его словам, каждый день у него были пилатес, длительные прогулки, сероводородные ванны, а также сеансы у диетолога и остеопата, массажи.

«Вообще, на самом деле, просто не было повода выпить, как говорится. Потому что самоизоляция! И, конечно, я, как нормальный адекватный человек, делаю перерывы с алкоголем. Печень одна, и надо ее беречь», — сказал музыкант в интервью «СтарХит».

Артист добавил, что в шоу-бизнесе остаться трезвенником очень сложно. По его словам, каждый считает за честь поднять бокал с «иванушкой» и постоянно уговаривает его выпить.