Американская журналистка опубликовала доказательства мародерства наемников ПНС Ливии

Триполи, 26 июля. Сирийские наемники так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии пытаются компенсировать недостачу в зарплате ограблениями мирных жителей. Американская журналистка Линдси Снелл опубликовала в своем аккаунте в Twitter доказательства.

«По-видимому, они поняли, что никогда не получат обещанных им денег. Они знают, что нужно пойти на грабеж, чтобы компенсировать разницу», — утверждает Линдси Снелл.

Журналистка опубликовала в своем аккаунте в Twitter аудиозапись, где один из наемников ПНС пытается убедить одного из своих сослуживцев, находящегося в Сирии, приехать к нему в Триполи.

Payment issues persist for TFSA in Libya. They've seemingly accepted that they'll never get the amounts they were promised, and intimate that there's plenty of looting to be done to make up the difference. pic.twitter.com/QyTaaxyi40 — Lindsey Snell (@LindseySnell) July 25, 2020

«Мы никогда не получаем более 1 100 долларов США. Один месяц получаем, другой — нет. 36 дней мы не получаем никаких денег. Твоя зарплата — 2 500 долларов, от 2 000 до 2 500 долларов, но это неправда. У нас есть другие пути получения денег. Ты знаешь, что я имею в виду», — говорит он.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) со ссылкой на арабские источники сообщало, что часть сирийских боевиков бежала из Ливии после задержки зарплаты на два месяца. Кроме того, стало известно, что протурецкие лидеры наемников в Ливии похищают часть денежного довольствия сирийцев.

Напомним, зарплаты для них поступают в турецкую разведку в американских долларах, где их конвертируют в турецкую валюту и передают лидерам группировок в Ливии для дальнейшей передачи денег боевикам. Как выяснилось, турецкие кураторы в Ливии вычитают из зарплаты каждого наемника от семи до девяти тысяч турецких лир — это примерно 800–1000 долларов, что составляет половину зарплаты, о которой изначально шла речь.