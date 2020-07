Американская журналистка опубликовала доказательства мародерства наемников ПНС Ливии

Триполи, 26 июля. Сирийские наемники так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии пытаются компенсировать недостачу в зарплате ограблениями мирных жителей. Американская журналистка Линдси Снелл опубликовала в своем аккаунте в Twitter доказательства.

Журналистка опубликовала в своем аккаунте в Twitter аудиозапись, где один из наемников ПНС пытается убедить одного из своих сослуживцев, находящегося в Сирии, приехать к нему в Триполи.

Payment issues persist for TFSA in Libya. They've seemingly accepted that they'll never get the amounts they were promised, and intimate that there's plenty of looting to be done to make up the difference. pic.twitter.com/QyTaaxyi40