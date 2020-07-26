Настя Ивлеева и Элджей заразились коронавирусом

Москва, 26 июля. Популярный блогер Настя Ивлеева и ее супруг, рэпер Элджей, заразились коронавирусом. О болезни рассказала звезда Интернета в социальной сети Instagram.

«Мой муж и я заболели COVID-19. Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны!» — написала 29-летняя знаменитость.

Звезда пообещала поклонникам рассказать о том, как они поняли, что заразились коронавирусом, и какие симптомы у них были.

Элджей опубликовал в сторис в Instagram скриншот результатов исследования на коронавирусную инфекцию, пишет «Вечерняя Москва».

Коронавирусная инфекция распространилась по всему миру из китайского города Ухань, где были выявлены первые случаи заражения в конце прошлого года.

За последние сутки в России зарегистрировано более 5,7 тысячи случаев COVID-19. Всего в стране 812 485 заболевших. Вместе с этим с каждым днем растет число выздоровевших — на сегодняшний день более 600 тысяч пациентов были выписаны из больниц по всей стране. Как отметил «ФедералПресс», более 13 тысяч человек, у которых ранее был диагностирован новый тип коронавируса, умерли.