Школьник из Костромы набрал 400 баллов на ЕГЭ

Москва, 26 июля. Выпускник из Костромы набрал 400 баллов по четырем предметам на Едином государственном экзамене. Дмитрий Ломсадзе сдавал тесты по русскому языку, математике профильного уровня, физике и информатике. Об этом сообщает Kostroma.Today.

Ломсадзе является выпускником костромской школы №30. По словам директора учебного заведения, парень с первого класса проявлял склонность к наукам, а также принимал активное участие в олимпиадах. Упорство и тяга к знаниям позволили ему закончить школу с медалью.

Отмечается, что за всю историю ЕГЭ в РФ 400 баллов получили только четыре выпускника, Ломсадзе стал пятым.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса ЕГЭ дважды пришлось переносить. Было решено, что в период пандемии экзамен будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы.