Диана Шурыгина узнала о неверности своего нового бойфренда

Москва, 26 июля. Эпатажная звезда российских ток-шоу Диана Шурыгина никак не может найти счастье в отношениях. Ранее ее увел у мужа Андрея Шлянина молодой миллионер Денис Ребров, однако сам молодой человек не стремится хранить верность избраннице.

Роман между Шурыгиной и Ребровым начался около года назад. Однажды девушка, ее супруг — оператор Первого канала Андрей Шлянин и молодой бизнесмен провели деловую встречу в ресторане, после чего Ребров серьезно заинтересовался замужней звездой. Предприниматель предложил Шурыгиной встретиться еще раз, после чего компания посетила боулинг. Спустя некоторое время стало известно об измене со стороны девушки, после чего пара подала на развод.

Однако когда Шурыгина сама застукала нового бойфренда за изменой со своей подругой, ей данная ситуация пришлась совершенно не по вкусу. Дело в том, что девушка не ожидала подобного поступка со стороны Реброва, возможно, ее разозлило предательство со стороны подруги.

Блогер Виктория Ляхоцкая достаточно много времени проводила вместе с влюбленными, и, судя по всему, также привлекла внимание бизнесмена. Девушка ответила взаимностью Реброву и пошла с ним на свидание, однако этот факт не скрылся от Шурыгиной.

«Без истерики и проклятий со стороны Дианы, конечно, не обошлось, она — девушка эмоциональная. Но Реброву, кажется, удалось замять конфликт», — заметил один из друзей знаменитости.

Но, как сообщают источники портала Starhit, в конечном итоге миллионеру и звезде телешоу удалось помириться. Однако как долго пара еще будет оставаться вместе — спорный вопрос. Уверенным можно быть лишь в том, что эпатажные выходки девушки еще неоднократно привлекут внимание общественности. Как сообщалось ранее, Шурыгина показала поклонникам грудь и спросила, нужен ли ей силикон.