Военные поблагодарили Путина за ВМФ России

Москва, 26 июля. Российский лидер Владимир Путин пообщался с офицерами на трибуне после завершения главного военно-морского парада в Петербурге. Один из военных поблагодарил Путина за Военно-морской флот России.

Глава государства пожал руки офицерам и еще раз поздравил всех с праздником.

В пятницу Путин выступил с поздравлениями в адрес военных моряков в связи с празднованием в стране Дня ВМФ. Верховный главнокомандующий подчеркнул, что личный состав Военно-морского флота России безупречно служит своему государству и с достоинством выполняет самые сложные задачи.

Напомним, российский лидер подчеркнул, что именно люди были и остаются основной силой ВМФ. Путин напомнил, что служба является нелегким делом, ее выбирают по зову сердца и призванию, ведь от моряка требуются дисциплина, храбрость, сила духа, способность жить и работать в сплоченной команде.

Верховный главнокомандующий отметил, что участие в нынешнем параде принимает историческая и новейшая отечественная техника, включая современные корабли, экипаж которых составляют верные родине и памяти предков моряки.

Главный военно-морской парад в честь торжественного дня проходит в Петербурге. В нем участвуют несколько тысяч военнослужащих, десятки кораблей и подлодок, а также авиация.