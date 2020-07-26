Светлана Лобода раскрыла свой секрет «необыкновенной ночи»

Москва, 26 июля. Страницы в соцсетях певицы Светланы Лободы можно назвать обителью эстетики и стиля. Звезда редко делится обычными кадрами из жизни, зачастую ее публикации — это студийные фото или снимки в великолепных нарядах. На днях звезда показала, какой вид считает самым удачным.

«У каждой девушки должно быть маленькое черное платье и большая харизма, и ночь будет необыкновенной. Магия взгляда и ничего больше», — подписала фото артистка.

На снимке звезда позирует в роскошном авто с кожаным салоном, выполненном в шоколадном цвете. Сама же Лобода одета в короткое коктейльное платье из черной кожи, на плечи небрежно накинут модный oversize-пиджак в тон. Образ роковой красотки дополняют черные лаковые босоножки с острым носом и маленькая сумочка. В комментариях под новым фото звезды одни комплементы, в том числе от коллег. Отметились телеведущая Регина Тодоренко, певица Глюкоза и продюсер Яна Рудковская.

«Ох уж эти поездки за продуктами», — пошутил известный хирург Андрей Искорнев.

«Эталон женщины», — выразила восхищение подписчица.

«Страшно представить, какая ночь вас ждет!» — написала другая.

«У вас харизмы хоть отбавляй. Голый секс», — отметил фолловер.

«Магическая красота», — восхитился другой.

Некоторые отмечали, что для того, чтобы нарядиться в платье, которое по мнению Лободы должно быть у каждой девушки, нужно обладать подходящей фигурой. Не все звезды придерживаются столь радикального мнения. К примеру, певица Анна Седокова призывает своих поклонниц любить себя такими, какие есть и не подгонять фигуру под платья и чьи-то ожидания. В доказательство своих слов артистка не постеснялась даже опубликовать фото без ретуши, на котором видны «нюансы» ее настоящей фигуры.