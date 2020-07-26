Житель Хабаровска рассказал, кто участвует в акциях в поддержку Фургала

Хабаровск, 26 июля. Акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по подозрению в причастности к убийствам предпринимателей на Дальнем Востоке, проплачены и народных интересов не представляют. Об этом заявил житель Хабаровска, пришедший на акцию, видеоролик появился накануне в Сети.

«Здесь есть группа людей, которая проплачена, чтоб вернуть Фургала, народных интересов они не представляют», — прокомментировал мужчина несогласованные акции.

Позже он вступил в полемику с протестующими, высказав свое мнение относительно фигуры экс-главы региона.

«Слово Фургал означает — сексот, наседка, стукач», — сказал хабаровчанин.

Сергей Фургал был задержан 9 июля и этапирован в Москву. Бывшего губернатора подозревают в причастности в 2000-е годы к организованной преступной деятельности и убийствам дальневосточных бизнесменов, передает «Мир 24».

Президент РФ Владимир Путин 20 июля отправил его в отставку в связи с утратой доверия. Временным главой Хабаровского края назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев, сообщает Ura.ru.