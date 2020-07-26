Анна Седокова впервые показала фигуру без фотошопа

Москва, 26 июля. Певица и бизнес-леди Анна Седокова наконец показала фолловерам свою фигуру такой, какая она есть, без ретуши и фотошопа. Звезда выложила фото в красном купальнике на своей личной страничке в соцсетях, сопроводив публикацию рассказом о своей книге под названием «Я сильная, я справлюсь».

«Это моя книга и это я. Такая как есть и та, которой стала. Я откровенно рассказала в ней то, что происходило в моей жизни, и то, о чем молчала. Но для чего я ее написала?» — пишет звезда.

Создавая книгу, артистка хотела не только рассказать историю своей непростой жизни, но и дать понять своим поклонницам, что они сильные и тоже могут пережить непростые времена в жизни. Своим произведением Седокова хочет заставить женщин полюбить себя такими, какие они есть.

«Мне было больно, очень больно, невыносимо больно. Но я смогла ... И это значит сможешь и ты! Ведь ты лучше меня: моложе, ярче, талантливее, худее, смешнее, добрее. Ты лучше меня, потому что ты это ты! Уникальная, единственная и очень сильная!» — добавила певица.

Поклонницы Седоковой с восторгом встретили такую откровенную публикацию кумира. Многие отметили, что уже заказали свой экземпляр книги и готовятся проникнуться историей жизни любимой артистки. Другие же отметили прекрасную фигуру Анны без всякой ретуши и фотошопа.

«Потрясающие слова! Вы очень вдохновляете. Я тоже считаю, что все ограничения у нас в голове! И они все искусственные!» – пишет преданная фанатка.

«Вот, теперь вижу настоящую Аню без этих ваших фотошопов! Красотка!» – говорит фолловер.

Недавно новым снимком с подписчиками поделилась актриса Лиза Арзамасова. После объявления о романе с фигуристом Ильей Авербухом, который старше Лизы на 21 год, звезда опубликовала фото в белом наряде, указал НСН. Новый пост очень заинтриговал поклонников Арзамасовой.