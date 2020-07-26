Парад в честь дня ВМФ России прошел в Сирии

Дамаск, 26 июля. День ВМФ отмечали парадом не только в России, но и в Сирии, на рейде порта Тартус. Торжества начались с обхода парадного строя кораблей ВМФ России, находящихся в сирийских территориальных водах. Командовал парадом капитан первого ранга Сергей Тронев, а принимал — генерал-лейтенант Александр Чайко.

Затем высокопоставленные офицеры прибыли на фрегат «Адмирал Макаров», где прошла церемония награждения военных моряков за образцовое выполнение воинского долга и отличия по службе.

По окончании торжества начался военно-спортивный праздник с участием вертолетов и нескольких видов самолетов. Гостям праздника, включая местных жителей Тартуса, морпехи показали мастерство в десантировании и захвате побережья.

Моряки с «Адмирала Макарова» осуществили обнаружение условной субмарины, которую в дальнейшем успешно уничтожили.

Всего в мероприятиях, помимо авиации, были задействованы 9 кораблей и катеров. От Сирии принимали участие два ракетных катера, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Праздник завершился пролетом вертолета и прохождением катеров «Раптор», которые демонстрировали на борту флаги РФ, Сирии и ВМФ России.

Напомним, что главный военно-морской парад проходил в Петербурге, куда приехал российский лидер Владимир Путин.