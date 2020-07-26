Полицейские задержали 45 участников беспорядков в Сиэттле

Сиэттл, 26 июля. Не менее 45 человек были задержаны правоохранителями в ходе беспорядков в Сиэттле, передает местная полиция.

Сообщается, что действия протестующих привели к ранению 21 сотрудника правоохранительных органов. Ранее полиция охарактеризовала происходящее в городе как мятеж, сообщив о задержании 25 человек.

«Полиция произвела 25 задержаний в связи с сегодняшним мятежом … 21 офицер получил ранения», — сообщалось Twitter-аккаунте полиции Сиэттла.

Как передает «Мир 24», протестующие бросают в стражей порядка камни, бутылки и пиротехнику, а также бьют стекла зданий. Участники беспорядков подожгли строительный вагончик и даже пытались взорвать строящийся изолятор для несовершеннолетних.

Администрация президента США Дональда Трампа уже заявляла о готовности отправить в штат Вашингтон дополнительные федеральные силы для разгона беспорядков, сообщает Kp.ru.