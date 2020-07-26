Юлия Ковальчук раскрыла свой секрет молодости

Москва, 26 июля. Известная российская певица Юлия Ковальчук в очередной раз опубликовала в своем Instagram фотографию, на которая она запечатлена без макияжа. Снимок также не был обработан с помощью Photoshop, однако внешность артистки поражает.

Каждый раз, когда подписчики и фанаты видят необработанные фотографии Ковальчук, они просят ее поделиться секретом столь великолепного внешнего вида. Певице уже 37, однако по красоте и свежести она вполне может сравниться с 20-летними девушками. Без макияжа и фотошопа ей удается привлекать к себе внимание аудитории, а многие поклонники в комментариях зачастую называют артистку «девочкой-подростком».

После очередной публикации Ковальчук все-таки решила рассказать, что ей помогает поддерживать себя в руках, и раскрыла секрет своей необычайной молодости и бодрости. По словам знаменитости, для поддержания себя в тонусе необходимо правильно начинать свой день.

Пробуждаясь каждое утро, нужно выпивать стакан теплой воды. Эта нехитрая процедура позволяет организму запустить все необходимые процессы, быстрее отойти от сна. Однако вода способна принести куда больше пользы. После насыщения влагой стоит умыться холодной водой. Подобная операция тоже заставляет человека проснуться, а также помогает поддерживать кожу в постоянном тонусе.

Но, по мнению Ковальчук, главным секретом хорошего внешнего вида остается улыбка. Как сообщает портал «Дни.ру», именно улыбка помогает певице сохранять позитивный настрой и с легкостью идти по жизни вперед. Однако далеко не всегда знаменитости удается вызвать комплименты со стороны поклонников.

Как сообщалось ранее, «растрепанная» Ковальчук возмутила поклонников пошлым танцем в коротких шортах.