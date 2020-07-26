Отказ Украины от территорий и населения ДНР и ЛНР уже давно произошел, а в бюджете страны на них не предусматривается никаких расходов — и не предвидится впредь. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил координатор движения «Донбасс за Евразийский союз Антон Бредихин.

Так собеседник ФАН прокомментировал новость о том, что бывший командир карательного подразделения «Азов» Максим Жорин раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и его окружение за то, что те «занимаются договоренностями о прекращении огня» вместо того, чтобы «усилить экономическую и гуманитарную блокаду Донбасса». По мнению радикала, подобные меры вынудят эти территории вернуться под контроль Киева.

«Это приведет лишь к окончательной дезинтеграции ДНР и ЛНР с Украиной и положит конец мечтам о единой стране, — заявил Бредихин. — Мало того, что Минские соглашения не выполняются (Зеленский опять пытается нацепить «розовые очки» своим европейскими партнерам, как он недавно это делал), так они еще и гуманитарную блокаду хотят сделать!»

По словам политолога, подобная мера нанесет немалый вред и самому Киеву: украинских товаров на территории республик уже давно нет (их заменили более качественные и дешевые из РФ и Белоруссии), а теперь не будет еще и украинских воды с электричеством. К тому же это сильно повредит международному имиджу Киева.

«Европейские партнеры будут его за это сильно наказывать, — убежден эксперт. — ВСУ ведь уже делали нечто подобное: разбомбили коммунальное предприятие «Вода Донбасса», после чего люди вынуждены были начать пользоваться колодцами. Тогда Европа возмутилась и дала деньги на его восстановление — думаю, в этот раз они еще и скажут «пару ласковых» Киеву».

У собеседника ФАН вызвала недоумение фраза Жорина о том, что из-за последних договоренностей высшего руководства страны у бойцов на линии фронта «закрыты глаза и связаны руки». Бредихин напомнил, что со стороны украинской армии все время ведется стрельба, и летят снаряды.