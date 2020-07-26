Появилось видео парада с Кронштадтского рейда

Санкт-Петербург, 26 июля. Военно-морской парад стартовал в акватории Большого Кронштадтского рейда в воскресенье, в Сети уже появились кадры с парада.

Строй кораблей возглавил гвардейский ракетный катер «Чувашия», на вооружении которого есть ракетный комплекс «Москит», позволяющий поражать надводные цели на дистанции до 150 километров.

Зрители, кроме катера «Чувашия», увидели большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», десантную группу «Королев» и «Минск» — корабли этого проекта являются основной российского десантного флота. Завершила морскую часть парада тактическая группа подводных лодок «Старый Оскол» и «Петропавловск-Камчатский».

Как напомнил RT, президент России Владимир Путин прибыл в Кронштадт, где осмотрел на катере корабли перед военно-морским парадом по случаю ВМФ России, а затем отправился в Северную столицу для смотра парада.

Глава российского государства также поздравил личный состав кораблей с Днем ВМФ. Он это сделал при осмотре кораблей в акватории Финского залива, пишет НСН.