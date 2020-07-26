Агата Муцениеце показала свою «киномаму»

Москва, 26 июля. Актриса Агата Муцениеце продолжает радовать подписчиков свежими фото после тяжелого расставания с актером Павлом Прилучным. Звезда нашла в себе силы жить дальше, теперь ее посты в соцсетях и фото полны позитива и света. На днях она показала фолловерам свою «киномаму» — актрису Алену Яковлеву.

«Это фото стало ежегодной традицией», — подписала публикацию звезда.

На фото Агата широко улыбается, позируя вместе с Яковлевой. Артистки выгладят сияющими и радостными, что отмечают и поклонники. Многих интересовало, по какому случаю две артистки решили встретиться. В комментариях появилось предположение, что звезды сейчас активно заняты съемками сериала «Я знаю твои секреты».

«Вы такая чудесная, Агата, восхищаюсь вашим мужеством, честностью и оптимизмом», — пишут поклонники под фото. «Эти две актрисы уже не в первом фильме играют вместе. Алена Яковлева и Агата снимались в фильме «Красивая жизнь», где Агата играла ее дочь», — рассказывает фолловер. «Киномама и кинодочка год от года молодеют!» — пишет другой. «Агата, актер Павел Прилучный у вас правда забрал машину? Смотрю, вы на такси ездите. Как же это низко с его стороны, простите», — добавил третий. «Агата, желаю вам мужа такого, чтобы на руках вас носил и любил безумно, а бывший пусть и дальше прыгает с кровати на кровать…», — резюмировал еще один.

Агата и Павел задумали развод еще до карантинных мер, но смогли окончательно расстаться только после снятия режима самоизоляции. Артисты мало говорят о том, как общаются после развода. Известно, что дети нередко отдыхают вместе с отцом, хоть и продолжают жить с матерью.