Москва, 26 июля. Солист популярной группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов откровенно рассказал о личной жизни после развода.

В прошлом году стало известно о расставании Григорьева-Апполонова с женой Марией, с которой он был в отношениях 16 лет. Бывшая спутница «иванушки» быстро нашла замену музыканту — Мария в декабре 2019 года вышла замуж за баскетболиста «Зенита» Андрея Зубкова, а в начале года у пары родился сын.

Бывшую жену Григорьева-Апполонова еще весной прошлого года видели со спортсменом. Тогда певец говорил о сложностях в отношениях с супругой и опровергал сообщения о расставании.

Сейчас сердце музыканта свободно. Артист признался, что ходит на свидания, и пожаловался на отсутствие любви.

«Скажу так: на свиданиях бываю. Но сердце мое совершенно свободно. И пока не екает», — честно сказал 50-летний певец в интервью «СтарХит».

Андрей Григорьев-Апполонов и Мария познакомились в 2002 году, напомнил «ФедералПресс». Только спустя шесть лет романа пара официально оформила отношения. У супругов подрастает двое детей — сыновья Иван и Артемий.