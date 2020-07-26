Пушков назвал цель заявления польского эксперта о «российской угрозе»

Москва, 26 июля. Сенатор Алексей Пушков категорически не согласен с недавним высказыванием польского эксперта Милоша Гаца, который пугал прибалтийские страны «российским вторжением». Парламентарий считает, что так называемый аналитик занимается демагогией.

Напомним, что Гац заявлял в интервью о том, что якобы Россия ведет пропагандистскую войну, и придумывал сценарии вероятного «нападения» с российской стороны. Он заявлял о необходимости присутствия войск США и НАТО в Прибалтике. По его мнению, без помощи военно-политического блока дать отпор не получится.

Пушков отметил, что подобные заявления с использованием придуманных угроз искажают повестку дня. По мнению парламентария, высказывания такого рода о «вторжениях и угрозах» являются обоснованием того, чтобы силы НАТО были в регионе, вблизи границ с Россией. Никакого реального анализа в заявлении Гаца нет, что не удивило парламентария.

«Разговоры об опасности применения Россией военной силы против балтийских стран нужны лишь для обоснования военной роли НАТО и ее присутствия на границах. Реального анализа здесь ноль. Как обычно», — написал Пушков в Twitter.

Пустая демагогия очередного польского «эксперта», создающая ложную повестку дня. Разговоры об опасности применения Россией военной силы против балтийских стран нужны лишь для обоснования военной роли НАТО и ее присутствия на росс.границах. Реального анализа здесь ноль. Как обычно. https://t.co/mWXxhkZmfQ — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) July 25, 2020

Напомним, что ранее бывший глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, будто пандемия ослабила активность России во внешней политике. Пушков тогда ответил, что внешнеполитическая деятельность РФ ведется активными темпами, а вот Варшаве только и остается, как заниматься политикой «нападок».