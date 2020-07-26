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Пушков назвал цель заявления польского эксперта о «российской угрозе»

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Пушков обвинил в демагогии польского эксперта за слова о «российской угрозе»

Москва, 26 июля. Сенатор Алексей Пушков категорически не согласен с недавним высказыванием польского эксперта Милоша Гаца, который пугал прибалтийские страны «российским вторжением». Парламентарий считает, что так называемый аналитик занимается демагогией.

Напомним, что Гац заявлял в интервью о том, что якобы Россия ведет пропагандистскую войну, и придумывал сценарии вероятного «нападения» с российской стороны. Он заявлял о необходимости присутствия войск США и НАТО в Прибалтике. По его мнению, без помощи военно-политического блока дать отпор не получится.

Пушков отметил, что подобные заявления с использованием придуманных угроз искажают повестку дня. По мнению парламентария, высказывания такого рода о «вторжениях и угрозах» являются обоснованием того, чтобы силы НАТО были в регионе, вблизи границ с Россией. Никакого реального анализа в заявлении Гаца нет, что не удивило парламентария.

«Разговоры об опасности применения Россией военной силы против балтийских стран нужны лишь для обоснования военной роли НАТО и ее присутствия на границах. Реального анализа здесь ноль. Как обычно», — написал Пушков в Twitter.

Напомним, что ранее бывший глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, будто пандемия ослабила активность России во внешней политике. Пушков тогда ответил, что внешнеполитическая деятельность РФ ведется активными темпами, а вот Варшаве только и остается, как заниматься политикой «нападок».

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