В ДНР и ЛНР объявили о полном бессрочном прекращении огня

Донецк, 26 июля. Народная милиция ДНР с 27 июля переходит к полному бессрочному прекращению огня. Об этом заявил глава ведомства Денис Синенков, аналогичные меры приняты в ЛНР.

Накануне в Минске члены контактной группы договорились о дополнительных мерах, обеспечивающих перемирие на территории Донбасса. В частности, речь идет о запрете на наступательные и диверсионные действия. Кроме того, не допускается ведение огня, в том числе снайперского, и размещение вооружение в населенных пунктах. За нарушение режима тишины предусматривается дисциплинарная ответственность.

«В связи с достигнутыми договоренностями 22 июля на переговорах контактной группы в Минске, мы переходим к полному и бессрочному прекращению огня. Всем военнослужащим Народной милиции с 00.01 часов 27 июля 2020 года запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие», — отметил Синенков.

В МИД ДНР рассказали, что приказы о прекращении огня будут действовать с 27 июля и до окончательного урегулирования конфликта.