В РФ прирост новых случаев COVID-19 обновил минимум с апреля

Москва, 26 июля. Минимальное число случаев коронавируса зафиксировали 26 июля в РФ. Медики за прошедшие сутки выявили 5765 случаев опасной инфекции — это наименьший показатель с 23 апреля. По данным оперативного штаба, также самой низкой с начала мая оказалась суточная смертность среди пациентов.

Подчеркивается, что последний раз менее 5800 новых случаев опасной инфекции за сутки в России регистрировали 23 апреля. Тогда суточный прирост пациентов достиг 4774.

Наибольшее число новых случаев коронавирусной инфекции за сутки было выявлено в Москве — 683. На втором месте находится Свердловская область — 241 случай, и Ханты-Мансийский автономный округ — 192 случая.

Ранее заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова рассказала, что за минувшие сутки в городе успешно побороли опасное заболевание и были выписаны из медучреждений 306 пациентов.