Минобороны РФ рассказало об испытаниях ракеты «Циркон» и подлодки «Посейдон»

Москва, 26 июля. Российские военные моряки успешно завершают испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон». Также полным ходом идут испытания подлодки «Посейдон», передает пресс-служба Минобороны РФ.

Как сообщили в оборонном ведомстве, тестирование оружия проходит в плановом режиме.

«Успешно завершаются испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон». Проведенные с фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» испытательные пуски подтвердили уникальные тактико-технические характеристики данной ракеты по дальности и точности стрельбы, а также гиперзвуковой скорости ее полета», — рассказали в министерстве.

Помимо этого, ВМФ совместно со специалистами оборонного сектора испытывает подлодку — носителя аппаратов «Посейдон», которая была спущена на воду еще в марте 2019 года.