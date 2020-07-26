Турция и Катар завербовали более 2 тысяч сомалийских наемников для ПНС Ливии

Триполи, 26 июля. Анкара и Доха завербовали свыше двух тысяч сомалийских наемников для так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом сообщает арабское издание Al Arabiya, ссылаясь на информационный ресурс Somali Guardian.

По данным источника, часть новоиспеченных боевиков уже переправлены турками на ливийскую территорию и готовятся к участию в боевых действиях на стороне бандформирований ПНС. Такую информацию журналистам Somali Guardian удалось получить у молодых сомалийцев, завербованных Турцией и Катаром в африканской стране, но еще не доставленных в Ливию.

Кроме того, отмечается, что главной причиной вступления граждан Сомали в ряды незаконных вооруженных формирований «правительства» в Триполи стали безработица и бедность в их стране. При этом большинство новоиспеченных сомалийских боевиков ПНС не считают себя наемниками.

Еще Somali Guardian подчеркивает, что Анкара и Доха помимо денежного вознаграждения пообещали сомалийцам катарское гражданство. Такими же методами Турция ранее привлекала в Ливию сирийских джихадистов из Идлиба.

Напомним, многие из наемников ПНС Ливии являются членами запрещенных в России террористических организаций, таких как «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1, «Братья-мусульмане»1, «Хайят Тахрир аш-Шам»1 и других радикальных исламистских группировок. По данным Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), численность сирийских джихадистов на ливийской территории превышает 15 тысяч человек.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало, что международная правозащитная организация Amnesty International обвинила триполитанский режим в похищении людей. Стоит отметить, что зачастую мирных ливийских граждан ради получения выкупа похищают именно террористы-наемники ПНС Ливии.

1 Организация запрещена на территории РФ.