Эксперт назвал основные отличия гриппа от коронавируса

Москва, 26 июля. Симптомы гриппа существенно отличаются от признаков заболевания коронавирусом. О том, как можно отличить друг от друга две инфекции рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Эксперт объяснил, что слабость и ломота, а также резкое повышение температуры до 40 градусов могут быть проявлениями гриппа. Что касается коронавируса, то здесь стоит обратить внимание на потерю вкуса, обоняния. Тяжельников подчеркнул, что именно грипп характеризуется острым началом.

«Симптомы гриппа — это более высокая температура, более острое начало. Это одна из главных отличительных черт именно гриппа», — объяснил специалист.

Он добавил, что коронавирус остается еще не изученным до конца, к тому же, его течение может быть бессимптомным в то время, как серьезно поражаются легкие.

Напомним, что число выявленных случаев заболевания коронавирусом в мире преодолело отметку в 16 млн человек.