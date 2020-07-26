Лариса Гузеева показала редкое фото дочери Ольги

Москва, 26 июля. Телеведущая и актриса Лариса Гузеева опубликовала в социальных сетях редкое фото своей дочери Ольги в день ее именин. На снимке девушка очень похожа на звездную мать, что отметили все подписчики артистки.

«Сегодня именины моей дочери Ольги. Всех Ольг, Олечек и Лелек с праздником! Радуйтесь жизни и не болейте!» — подписала фото Гузеева.

Артистка редко показывает дочку в своем микроблоге в соцсетях, поскольку и сама 20-летняя «Лелечка» неохотно ведет свои странички. В Сети не раз писали о непростом характере единственной наследницы знаменитой актрисы. Как передает пресса, Гузеева изначально не хотела рожать, поэтому планировала делать аборт на раннем сроке беременности, но муж успел отговорить ее. Звезда родила свою единственную дочь в 39 лет.

Поскольку мама постоянно была занята на съемках, воспитанием Ольги занималась бабушка. Девочка росла тихим ребенком, но в подростковом возрасте резко переменилась — начались бурные эксперименты с внешностью, курение и бритые виски. При этом Гузеева спокойно относилась к выходкам дочки, позволяя ей реализовываться свободно.

Впоследствии девушка смогла обрести себя, сейчас она живет отдельно от родителей вместе с молодым человеком. Девушка подрабатывает репетиторством и учится на филолога в РГГУ, в будущем планирует запустить с возлюбленным общий интернет-проект. Но несмотря на прошедший период бурного взросления и поисков себя, Ольга по-прежнему не любит афишировать личную жизнь. Поэтому чаще всего ее новые фото можно увидеть на страничке звездной матери.

Среди комментариев под снимком остались только самые положительные, где фолловеры, в том числе и из сферы шоу-бизнеса, отмечали красоту наследницы Гузеевой и то, как девушка похожа на мать. Артистка очень ревностно относится к критике в отношении своей дочери, поэтому быстро удаляет плохие комментарии и отправляет хейтеров в бан.