Беременная Кэти Перри надела наряд от украинского бренда

Москва, 26 июля. Американская певица Кэтти Перри, которая готовится к рождению первенца, продемонстрировала поклонникам яркий образ, облачившись в наряд от украинского бренда TDRSS. Свой снимок мировая знаменитость опубликовала в Instagram.

На кадрах поп-исполнительница позирует в ярко-оранжевом платье в горошек. Округлившийся живот певицы подчеркивает фиолетовый боа, а образ дополняют окрашенные в оранжевый волосы и яркий макияж

Свой наряд Кэтти Перри выбрала для выступления на онлайн-фестивале. В описании снимка девушка выразила надежду, что фанатам понравится столь необычный образ. Поклонникам выбор своего кумира пришелся явно по душе.

«Это так весело. Я хочу быть там», «Королева», «Оранжевый – это что-то новенькое», «Это шоу будет великолепным», — написали фолловеры в комментариях.

Интересно, что платье от украинского производителя явно не из дешевых, его стоимость составляет 150 долларов, и вряд ли оно доступно для большинства украинских женщин. Тем не менее бренд TDRSS, основанный в 2017 году, является весьма популярным среди местных знаменитостей, таких как Настя Каменских, Катя Осадчая и Надя Дорофеева.