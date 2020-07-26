Информационная война, которую Запад ведет против России, очевидно, перенеслась в космос. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Так собеседник ФАН прокомментировал новость о том, что министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес вслед за своими коллегами из США обвинил Россию, что та якобы провела в июле испытания противоспутникового оружия в космосе. По его словам, таким образом РФ представляет угрозу «национальной безопасности» Великобритании и «мирному использованию» космического пространства. «Компанию» ей составляет Китай — это государство также было обвинено Уоллесом в милитаризации околопланетного пространства.

«Соединенное Королевство — не первая страна, которая подняла панический вой в связи с появлением российского спутника-инспектора, — сказал Баранец. — Запомните: это никакое не оружие, а своего рода «космический патруль», который РФ запустила в своих интересах. Зачем? Иногда появляется необходимость проверить работоспособность того или иного нашего спутника — и тут приходит на помощь «инспектор». Он поднимается на определенную орбиту, подходит к объекту, осматривает его и передает на землю».

Несмотря на то, что российская разработка используется исключительно в гражданских целях, ее запуск каждый раз вызывает панические настроения в Пентагоне и подобных ему организациях в других странах НАТО, отметил военный обозреватель.

«Таким образом, на нас тут же выливаются тонны антироссийской космической пропаганды, — заявил эксперт. — Это несмотря на то, что наша страна уже много лет до крови в горле призывала все государства принять закон, который запрещал бы милитаризацию космоса».

Американцы же, по словам собеседника ФАН, от этой идеи отказались и «стахановскими темпами» принялись клепать противоспутниковое оружие и космические платформы, что скрыть ото всех, конечно же, нельзя. Россия же в такой ситуации просто не может спокойно смотреть на то, как ее потенциальный противник занимает столь важное в стратегическом смысле пространство — и предпринимает соответствующие меры.

«Однако если вы хотите обвинить Москву в выводе какого-то оружия в космос, то хотя бы представьте миру его тактико-технические характеристики, назовите его боевые системы и вообще возможности уничтожать объекты другой страны», — потребовал Баранец.

Вместе с тем, добавил военный обозреватель, было бы нечестным не сказать, что подобные разработки велись при СССР.