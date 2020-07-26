Путин оценил выполнение поставленных задач российскими моряками

Москва, 26 июля. Военно-морской флот России достойно выполняет самые сложные задачи, безупречно служа Отечеству, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом он рассказал на главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

«Военные корабли под легендарным Андреевским флагом, весь личный состав Военно-морского флота достойно выполняют самые сложные задачи», — подчеркнул президент.

Кроме того, Путин уточнил, что правнуки моряков-победителей не способны предать Россию. По его словам, они остаются верны заветам адмирала Павла Нахимова, который призывал мыслить о славе страны и родного флота.

«С праздником вас! Да здравствует военно-морской флот!» — сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что в нынешнем году в состав Военно-морского флота страны будут приняты 40 кораблей.

В России 26 июля отмечается День ВМФ. В Петербурге в торжествах будут задействованы не только корабли и субмарины, но десятки единиц техники, самолетов и вертолетов.