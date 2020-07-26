Путин подчеркнул безупречную службу родине моряков ВМФ

Санкт-Петербург, 26 июля. Лидер РФ Владимир Путин выступил с поздравлениями в адрес военных моряков в связи с празднованием в стране Дня ВМФ. Верховный главнокомандующий подчеркнул, что личный состав Военно-морского флота России безупречно служит своему государству и с достоинством выполняет самые сложные задачи.

Напомним, что главный военно-морской парад в честь торжественного дня проходит в Петербурге. В нем участвуют несколько тысяч военнослужащих, десятки кораблей и подлодок, а также авиация.