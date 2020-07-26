Скончалась автор знаменитого антиперестроечного письма Нина Андреева

Москва, 26 июля. Нина Андреева — автор знаменитого антиперестроечного манифеста — умерла в возрасте 82 лет. Об этом сообщается на сайте незарегистрированной «Всесоюзной Коммунистической партии большевиков».

«Перестало биться сердце пламенного патриота советской Родины, прозорливого политика, несгибаемого большевика, борца против оппортунизма и ревизионизма в коммунистическом движении во всех его проявлениях, выдающегося деятеля международного коммунистического движения, мужественной женщины, нашего дорогого друга и товарища», — говорится в сообщении.

Андреева умерла в пятницу в Петербурге после тяжелой болезни. Что стало причиной смерти, в партии не указали.

Нина Андреева родилась в 1938 году. С 1989 года она руководила всесоюзным обществом «Единство — за ленинизм и коммунистические идеалы», позднее возглавляла Большевистскую платформу в КПСС, а с ноября 1991 года была лидером незарегистрированной «Всесоюзной коммунистической партии большевиков». Женщина была автором письма «Не могу поступаться принципами», которое было опубликовано в «Советской России» в 1988 году, пишет «Ридус».