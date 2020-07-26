Шоумен Шпак показал, как выглядел до пластических операций

Москва, 26 июля. Шоумен, блогер и бодибилдер Александр Шпак опубликовал с социальной сети Instagram архивное фото, на котором запечатлен еще до всех пластических операций, сделанных ради необычной внешности. На снимке блогер позирует в одних плавках, рядом с ним стоит его отец.

«Иллюзия мужских плавок», — написал Шпак под фото.

Шоумен решил внести коррективы в свою внешность около 20 лет назад. В то время будущий блогер уже построил карьеру бодибилдера и тренера, но для дальнейшего развития ему как будто чего-то не хватало. Тогда Шпак решился на татуировки, а также на полное избавление от бровей.

Затем артист прибегал к нескольким пластическим операциям: полное «перемоделирование» лица с помощью пластин, увеличение губ, блефаропластика. Шоумен был несколько раз женат, но счастье обрел лишь с последней женой. Каждый новый снимок Александра вызывает бурю обсуждений в соцсетях. При своей столь экстравагантной внешности Шпак, тем не менее, имеет много поклонников, поддерживающих его выбор и разделяющих его чувство юмора.

«Раньше что-то хоть было в плавках, сейчас почему нет? Тоже вырезали как родинки», — в шутку спросил фолловер.

«Какой вы красивый были! Брэд Пит курит в сторонке! Но понимаю, без своей внешности вряд ли вы добились всего, что есть у вас сейчас. Молодцы!» — написала поклонница.

«Ну очень красивый! Ну как говорят, в мужчине самое сексуальное — это мозг! А у тебя, прежде всего и очень важно, этого достаточно», — выразила мнение другая.

«Татуировки и импланты ни ума, ни благородства не прибавляют», — парировал комментатор.

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