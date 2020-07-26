Гоша Куценко ответил на обвинения блогера в домогательствах

Москва, 26 июля. Актер Гоша Куценко прокомментировал появившийся в Сети ролик блогера под ником aliin.b в TikTok, в котором она заявила, что артист позвал ее в «отель». Гуценко ответил на обвинения в своем Instagram.

Ранее блогер сообщила, что известный актер якобы сначала предложил ей встретиться в кафе, а затем позвал «на полчасика в отель». Девушка заявила, что отказалась от предложения. Блогер уточнила, что до этого пыталась «вытащить» Куценко в людное место. По ее словам, она хотела уличить мужчину в манипуляторстве и поднять эту «актуальную» тему либо просто посидеть с Куценко и друзьями в баре.

Этим она объяснила то, что не сразу отказала женатому Куценко. По ее сведениям, после публикации видео актер связался с ней и сообщил, что просто хотел встретиться.

«Каждый пиарится как может», — подчеркнул Куценко в ответ на обвинения.

Ранее Гоша Куценко заявил о завершении актерской карьеры. По словам артиста, он намерен стать кинорежиссером. Куценко напомнил, что ему более 50 лет, поэтому трудности актерской профессии становятся все более ощутимыми.

Также Куценко рассказал, как поступил в театральный институт, несмотря на дефекты речи. Он признался, что не был одним из «золотой молодежи», хотя его отец занимал пост заместителя министра радиопромышленности СССР. Детство он провел в Запорожье, а актером стал вопреки желанию родителей.

Окончив школу-студию МХАТ, Куценко не сразу стал зарабатывать на актерском поприще. В 90-е, по его словам, приходилось выживать, и профессия тут не помогла бы.