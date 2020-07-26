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ВСУ нанесли массированный удар по ДНР накануне нового перемирия

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ВСУ нанесли массированный удар по ДНР накануне нового перемирия

Донецк, 26 июля. Украинские силовики нанесли массированный минометный удар по Донецкой Народной Республике накануне нового перемирия, которое должно начать действовать с понедельника. Об этом рассказало представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По информации представительства республики, ВСУ в воскресенье около пяти часов утра выпустили 50 минометных боеприпасов калибра 82 и 120 мм по югу ДНР, северным и западным окраинам Донецка. Отмечается, что украинские силовики также воспользовались станковым противотанковым гранатометом, крупнокалиберными пулеметами и стрелковым оружием.

Обстрелы бойцов украинской армии затронули населенные пункты Васильевка, поселки Каштановое, Крутая Балка, шахты «Трудовская» и Коминтерново.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года. После государственного переворота в стране отдельные части Луганской и Донецкой областей объявили о своей независимости и образовании ЛНР и ДНР. В ответ киевское руководство начало военную операцию против республик Донбасса. По последним данным, жертвами внутриукраинского конфликта стали 13 тысяч человек.

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