Машина въехала в толпу пешеходов в Берлине, есть пострадавшие

Берлин, 26 июля. Полицейские в Берлине задержали водителя, который на своей машине въехал в толпу людей.

Напомним, что инцидент произошел утром в воскресенье, 26 июля. В районе Шарлоттенбург легковой автомобиль внезапно съехал с дороги на тротуар, по которому в этот момент шли пешеходы.

На место происшествия оперативно приехали медики и пожарные. По некоторым данным, число пострадавших составило семь человек, состояние троих из них оценивается как тяжелое.

Правоохранительные органы разбираются в произошедшем, однако версия о том, что водитель специально выехал на тротуар с каким-либо умыслом, пока не нашла подтверждений.