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В России выявлено 5765 новых случаев коронавируса

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В России выявлено 5765 новых случаев коронавируса

Москва, 26 июля. Свыше 5,7 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за прошедшие сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

По данным штаба, в течение минувших суток зафиксировано 5765 случаев пневмонии нового типа, наибольшее количество зарегистрировано в Москве (683), Свердловской области (241) и Ханты-Мансийском автономном округе (192).

Всего с начала пандемии в РФ выявлено свыше 812,4 тысячи случаев коронавируса. Побороли инфекцию нового типа уже более 600 тысяч пациентов, скончались 13,2 тысячи человек, в том числе 77 за последние сутки.

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Источник: Стопкоронавирус.рф
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