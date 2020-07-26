Молодая возлюбленная Авербуха примерила белый наряд

Москва, 26 июня. Актриса театра и кино Лиза Арзамасова решила примерить белый наряд после официального заявления о романе с фигуристом Ильей Авербухом. Девушка опубликовала соответствующее фото на своей личной страничке в социальной сети Instagram.

«Из сундука», — подписала публикацию Арзамасова.

Звезда сериала «Папины дочки» опубликовала в своем микроблоге в соцсетях фото в необычном наряде — длинная юбка в пол, блузка с прозрачной спиной и босоножки на высоком каблуке. Примечательно, что весь образ выдержан в белом цвете, что, по мнению подписчиков, напоминает наряд невесты. Особенно интригующе такой снимок смотрится на фоне того, что Арзамасова наконец перестала скрывать свои длительные отношения с Авербухом.

«Прекрасно фото. Выглядите как всегда элегантно», — утверждает подписчица. «Похоже на свадебный наряд», — предположила другая. «Знойная женщина! Мечта поэта», — восхищается поклонник. «Да уж… Лиза стала похожа на светских дам… Актриса, вернее, играющая светскую даму… На самом деле, это роль…», — поделился мнением фолловер. «Как фарфоровая куколка!» — написал еще один.

О Лизе Арзамасовой снова заговорили после того, как стало известно о ее романе с состоятельным бизнесменом и спортсменом Ильей Авербухом. Особенно интересны эти отношения тем, что пара, по слухам, стала встречаться еще когда Лизе было 17 лет. Сейчас артистке 25, а ее избраннику 46 лет.

Бывшая супруга Авербуха Ирина Лобачева в недавнем интервью отметила, что фигурист всегда был падок на молодых девушек. Также она не верит, что в вопросе пары Лизы и Ильи можно говорить о любви, не исключено, что молодая актриса просто «позарилась» на состояние спортсмена и его наследство.