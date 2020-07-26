Путин поздравил личный состав кораблей в Кронштадте с Днем ВМФ России

Санкт-Петербург, 26 июля. Президент России Владимир Путин при обходе кораблей в акватории Финского залива поздравил моряков с Днем Военно-морского флота.

Глава государства прибыл в воскресенье в Кронштадт, откуда начал на катере обход парадной линии боевых кораблей в Финском заливе и на Кронштадтском рейде.

«Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с Днем военно-морского флота», — сказал российский лидер, обращаясь к личному составу кораблей.

Российский лидер дошел до Невы, где будет смотреть парад, который начнется в 11.00. Путин будет смотреть на парад с центральной трибуны, где также находятся ветераны ВМФ, юнармейцы и нахимовцы.