Путин провел встречу с Шойгу в Кронштадте

Санкт-Петербург, 26 июля. Лидер России Владимир Путин принимает участие в торжествах по случаю празднования дня ВМФ. В рамках пребывания в Кронштадте он провел встречу с главой Минобороны Сергеем Шойгу и главнокомандующим ВМФ Николаем Евменовым, а также на катере обошел парадную линию кораблей.

Далее на катере глава государства направился в Петербург к Неве. Там он обходит парадную линию кораблей. За парадом глава государства будет наблюдать с центральной трибуны. В мероприятии примут участие десятки кораблей и подлодок, вертолеты, самолеты и несколько тысяч военнослужащих.