Стала известна причина смерти актера «Кошмара на улице Вязов»

Вашингтон, 26 июля. Голливудский актер Джон Сэксон скончался на 84-м году жизни, пишет The Hollywood Reporter.

Вдова артиста Глория сообщила, что он скончался в Мефрисборо, штат Теннесси. Причиной смерти стала пневмония.

Сэксон родился 5 августа 1936 года в Нью-Йорке, в семье итальянского эмигранта. Уже в 17 лет он подписал контракт с известным голливудским агентом, заметившим его снимки в одном из журналов.

Более всего артист известен благодаря роли лейтенанта Дональда Томпсона, который появляется в трех частях культового фильма ужасов «Кошмар на улице Вязов».

Другой известной работой актера является боевик «Выход дракона», в котором он снимался вместе с Брюсом Ли. Кроме того, Сэксон появился в известном фильме Роберта Родригеса «От заката до рассвета», сыграв агента ФБР Стенли Чейза.

Также в послужном списке артиста участие в таких кинопроектах как «Полицейский из Беверли-Хиллз 3», «C.S.I. Место преступления», «Аппалуза», «Моя мама — оборотень». Всего за 60 лет актерской карьеры Сэксон отметился ролями в более чем 200 фильмах и сериалах.

Актер был женат трижды, у него остался сын.