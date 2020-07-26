Вашингтон, 26 июля. Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 16 млн человек, по данным исследователей из Университета Джонса Хопкинса. За сутки число заболевших увеличилось на 281 тысячу человек.

Согласно статистическим данным, США, Индия и Бразилия стали государствами, где было выявлено наибольшее количество случаев заболевания. С начала пандемии коронавирус был выявлен у жителей 188 стран.

Россия находится на четвертом месте в общем списке государств. Число выявленных случаев составило 812 485.

Число выздоровевших на планете составило 9,2 млн человек, около 643 тысяч скончались в результате коронавируса. Наиболее высокий процент смертности от инфекции зарегистрирован в странах Европы.

Напомним, что недавно американские ученые сообщили о создании прибора, который поможет быстро выявить факт заболевания либо следы антител к инфекции.