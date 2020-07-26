Волонтер из Руанды сознался в поджоге собора в Нанте

Париж, 26 июля. Работавший в соборе Святых Петра и Павла волонтер сознался в поджоге храма, сообщила газета Ouest France.

После пожара в соборе в Нанте полиция задержала 39-летнего выходца из Руанды, который помогал в храме и в день пожара должен был запереть двери. Через некоторое время мужчину выпустили на свободу без предъявления обвинений.

Накануне мужчину задержали повторно. Следственный судья предъявил ему обвинение в поджоге.

Доброволец признал вину и сообщил, что поджег собор в трех местах — под большим органом, под малым органом и у электрощита. О мотивах преступления не сообщается.

Поджигателю грозит до 10 лет тюрьмы и штраф в размере 150 тысяч евро.

Пожар в соборе Святых Петра и Павла в городе Нант произошел 18 июля, сообщил Infox.ru. В результате возгорания полностью разрушился большой орган. НСН напомнил, что собор был одной из крупнейших готических церквей Франции.