Появилось пророчество Ванги для России на 2021 год

Москва, 26 июля. Известная болгарская провидица дала предсказания относительно будущего России на ближайшие годы. По ее словам, страну ждет демографический кризис, от которого РФ очень быстро оправится.

Кроме того, она предсказала рывок в развитии медицины. Как пишет канал «Непознанный мир» в «Яндекс.Дзене», провидица считала, что положение дел на международной арене в 2021 году может усугубиться. Так, согласно ее пророчеству, России придется противостоять сопротивлению ряда мировых держав.

По ее словам, это еще больше укрепит дух страны. Ванга полагала, что в 2021 году практически полностью прекратится использование бумажных купюр, а качество медицинских услуг заметно вырастет.

Напомним, журналист и кум предсказательницы Ванги Сергей Косторной заявил, что она предсказала столкновение с Землей «чудовищного астероида» в этом году. Ванга, по словам журналиста, не называла конкретные числа, когда произойдет столкновение с астероидом, но сообщила, что там есть «пять двоек». На один из «дней пяти двоек» (без уточнения года) предсказательница пророчила нашей планете катастрофы: эпидемию неизвестной болезни и столкновение с космическим объектом, которое приведет к разрушительным последствиям.

Косторной заявил, что в пророчестве Ванги сообщалось о страшном и чудовищном астероиде, которые «попадает в Землю и разрушает ее».

Также Косторной сообщил, что болгарская предсказательница упомянула вспышку коронавируса в одном из своих пророчеств. По его словам, предсказательница никогда не пугала людей, стараясь «сглаживать углы», поэтому ее предсказание о «новой чуме» сильно выбивается из общего фона.