Вашингтон, 26 июля. Власти США пытались вовлечь Россию в антикитайскую коалицию, но затея не удалась. Аналитики китайского издания Sohu считают, что смогли разгадать, для чего Штаты пытались вовлечь РФ.

Эксперты напомнили, что в 2021 году истечет договор СНВ-3 между США и Россией. Трамп, по мнению многих аналитиков, не намерен его продлевать в двустороннем формате, он настаивает, чтобы РФ привлекла к обсуждению договора и Поднебесную. Удивительным кажется тот факт, что американский президент не только оказывал давление, чтобы Пекин присоединился, но и предложил российской стороне объединиться против Поднебесной, пишет «ПолитРоссия».

Китайские аналитики уверены, что прочное стратегическое партнерство России и Китая таким «точечным» способом США точно не подорвут.

Аналитики КНР считают, что американский президент не остановится и может продолжить пытаться «втянуть» в свою коалицию Владимира Путина.

«Соединенные Штаты обманывают Китай, используя возможность России вести переговоры о продлении договора. С этой целью Соединенные Штаты дали России сложный выбор: либо оказать давление на Китай, чтобы он присоединился к переговорам по контролю над США и Россией, либо просто подождать, пока договор о сокращении стратегических вооружений не истечет», — полагают эксперты.

Китайские аналитики считают, что Вашингтон заинтересован в участии Китая, чтобы Поднебесная лишилась в итоге значительной части своего ракетного вооружения. Американцы немного обеспокоены ракетами средней и дальней дальности, которые есть у Китая. Если Пекин получится «втянуть» в участие в договоре, то ему придется уничтожить 95 % ракет средней дальности. Кроме того, пострадают и запасы ядерного оружия.

«США пытаются заставить Китай отказаться от противостояния в Азиатско-Тихоокеанском регионе, куда метит Вашингтон», — пришли к выводу специалисты.

Аналитики также отметили, что в глобальном масштабе Штаты просто пытаются ослабить российско-китайское партнерство. Однако ответ пресс-секретаря Дмитрия Пескова ясно дал понять, что Москва не будет вступать ни в какие альянсы против КНР.