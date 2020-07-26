Минобороны Латвии готовит жителей к войне и призывает не сотрудничать с «оккупантами»

Жители Латвии с 21 июля начали получать через службу госдоходов (!) электронные буклеты от... Минобороны ЛР «Как действовать в случае кризисной ситуации» в течение первых 72 часов. Причем министр обороны в сопроводительном письме подчеркивает, что его ведомство собиралось напечатать эти буклеты осенью, но время не терпит, все может измениться в одночасье. Подобные алармистские настроения и необычный способ доставки не на шутку встревожили получивших эти «письма счастья» (на латышском, английском и гонимом русском), в которых имеются даже призывы «не сотрудничать с оккупационной властью».

Так с кем же собирается воевать Минобороны ЛР и когда? Каким «врагом» напугана до чертиков латвийская «политэлитка»? Какие выводы в отношении возможной в самое ближайшее время «агрессии России» содержатся в разработанной концепции нацобороны Латвии? В этих и других вопросах разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

Министр обороны соврамши пакует свой кризисный рюкзак

В самом начале письма к жителям Латвии 54-летний министр обороны Артис Пабрикс (тот самый, что призывал гордиться легионерами СС) обуславливает необходимость предлагаемого буклета перечнем событий, которые «заставили нас понять, что даже сегодня, совершенно неожиданно, может наступить момент, когда обычная жизнь перевернется с ног на голову…».

Среди этих событий министр называет экономический кризис 2008 года и войну в Грузии, которую-де начала Россия. Затем упоминает аварию на японской АЭС в Фукусиме в 2011 году и якобы «нападение» РФ на Украину в 2014-м. И подводит черту на нынешней пандемии COVID-19, которая буквально опрокинула псевдоединство западного мира.

Впрочем, об этих волчьих законах, когда действовало право сильного и наглого (украсть, перехватить чужие медсредства, отказать в помощи слабым), латвийский вице-премьер (и эту свою должность он не забыл упомянуть в письме) скромно умалчивает. Как и о том, кто же пришел на помощь терпящим бедствие Италии, США и другим, к слову, натовским странам, когда они не справлялись сами с пандемией и где жертв от COVID-19 было больше всего. А ведь всему миру известно, что это были бригады военных медиков России, та же российская помощь в виде аппаратов ИВЛ и медицинских масок.

Но об этом доктор политологии, защитивший диссертацию в одном из датских университетов, вспоминать не хочет. Зато нагло лгать о нападении на Грузию и Украину, повторять фейковые постулаты политолог не стесняется. А ведь, согласно выводам экспертов Еврокомиссии, боевые действия в августе 2008 года начали грузинские войска, они же первыми вошли на территорию Южной Осетии.

Нет, Пабрикс знать этого не желает, зато тараторит и о «нападении» на Украину, которого не было и нет. А вот военные и другие преступления, совершенные теми, кто пришел к власти в Киеве в результате госпереворота, есть и продолжают множиться.

Если бы в Донбассе были российские войска с самым мощным в мире вооружением, ополченцам не пришлось бы снимать с постаментов танки времен Великой Отечественной и воскрешать их вновь для боев за Родину.

Но членкора Академии наук ЛР и политолога Пабрикса, рулящего нацобороной с января 2019 года, бывшего и главой МИД с 2004 по 2007 год, руководившего министерством обороны с 2010 по 2014 год, правда, похоже, вообще не интересует. Хотя как выпускнику историко-философского факультета Латвийского университета ему должно быть хорошо известно, чем оборачиваются выстрелы в историю…

Поэтому без иронии невозможно смотреть видеоролик, в котором Пабрикс у себя на кухне собирает свой «кризисный» рюкзак-рюкзачище, комментируя то, что может понадобиться лично ему в течение первых 72 часов в случае ЧС: от паспорта, нескольких банкнот («немного есть», как поскромничал министр при зарплате за 2019 год в 65 351 евро и общих доходах почти в 113 тысяч евро), белья-носков, зубной щетки, конфет, витамина С, воды, консервов и перочинного ножика до палатки, теплого джемпера, лекарств, дезинфицирующего средства, мобильного телефона, фонарика и радиоприемника.

Вы могли бы представить нечто подобное в исполнении министра обороны России Сергея Шойгу? Он бы точно не консервы собирал…

Но политологу политологово. А ведь ведомство Пабрикса призывает в том же буклете «не сотрудничать с оккупационной властью; отстраниться от их решений и действий; не участвовать в общественных мероприятиях, организованных ими, не давать им интервью и не позволять себя снимать на видео; не участвовать в незаконных выборах, референдумах или народном голосовании» (намек на 1940 год, когда без возражений диктатора — руководителя Латвии Карлиса Улманиса в республику накануне ожидавшейся войны с гитлеровской Германией были введены дополнительные части Красной армии, затем был избран новый Сейм ЛР, обратившийся к Верховному Совету СССР о принятии республики в состав Советского Союза, что и было сделано. — Прим. ФАН).

И еще из буклета: «Если ты решил оказывать сопротивление, у тебя есть право: осуществлять вооруженное сопротивление (включая саботаж, вредительскую деятельность) против вражеских сил в составе национальных вооруженных сил; реализовывать гражданское неповиновение — например, несоблюдение изданных оккупационной властью законов, отказ нести службу и работать на них, организация массовых забастовок; оказывать поддержку движению сопротивления».

Странно, почему так много сотрудничавших с оккупантами оказалось в Латвии во время Второй мировой войны? До конца 1943 года здесь были сформированы 45 латышских батальонов, их численность оценивалась в 15 тысяч человек. Многие батальоны участвовали в карательных операциях против партизан и мирных жителей в Псковской области и Белоруссии. Позже большинство их добровольно влились в 19-ю гренадерскую дивизию waffen SS. Затем была сформирована латвийская 15-я дивизия waffen SS. А карательные формирования, уничтожившие всех латвийских евреев и частично европейских, завозимых в Латвию из-за соответствующей атмосферы?

Вопросы бригадного генерала и цель — покончить с «Русским миром»

По поводу рассылаемых буклетов на сайте минобороны в одном из комментариев бывший советский полковник Карлис Креслиньш, служивший в авиаполку Северного флота и преподававший в Военно-воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского (сам заканчивал ее с отличием), а после развала СССР дослужившийся в Латвии до звания бригадного генерала, заметил:

«Кризисы бывают разные. Для какого кризиса эти рекомендации? Военнослужащим они по крайней мере частично понятны, но для мирных жителей? Как прежде шутили, когда начнется ядерная война, возьмите белую простыню и займите лучшее место на кладбище».

Что касается советского анекдота, Карлис Антонович, уточню: «Идут занятия по гражданской обороне. Преподаватель спрашивает: ваши действия в случае ядерного удара? Студент отвечает: обернуться в белую простыню и медленно-медленно двигаться по направлению к кладбищу, чтобы не создавать очередь».

А вот заданные вами вопросы действительно актуальны. Если речь идет о кризисе природного характера, это одно. А если о военном конфликте с Россией — совершенно другое. Так, еще в ноябрьском докладе от 2015 года группой по асимметричной войне армии США в исследовании «Неоднозначные угрозы и внешние воздействия на Балтийские государства» приводилось целых пять вариантов сценариев «агрессии России» в балтийские пределы. А поводом к этому, как объясняли сами американцы, могли послужить дискриминация и маргинализация русского меньшинства.

Так нет чтобы в той же Латвии это исправить, решить вопросы массового безгражданства, вернуть русским основополагающее право на образование на родном языке, гайки закручивают еще туже. Отныне даже никакого билингвального обучения (в пропорции 60% предметов на латышском, а 40% — на русском языке) не будет, что в государственных школах, что в частных, никаких программ на русском в тех же частных вузах.

Более того, и детские садики переводят лишь на госязык. Детки еще на родном не научились как следует говорить, а их станут обучать на чужом. Все же недаром нынешний премьер-министр Кришьянис Кариньш в свое время говорил о необходимости ассимиляции русских детей. А министр образования Карлис Шадурскис, идейный организатор «школьной реформы» и ее проводник, в интервью украинской «Европейской правде» так и заявил, что перевод обучения лишь на госязык не оставит почвы для «Русского мира».

Но вернемся к исследованию пятилетней давности. В случае прямого конфликта России и республик Балтии вывод американских военных был неутешителен: РФ может занять страны Балтии за два дня (48 часов — даже не 72, как в буклете Минобороны ЛР), а НАТО, вполне возможно, даже не сумеет прийти на помощь, согласно «пятой статье» договора о коллективной обороне, так как согласование между странами — членами Альянса может занять от нескольких часов до нескольких дней или дольше.

А ведь с той поры многое изменилось. И не в лучшую для республик Балтии сторону. Мало того что страны НАТО будут долго договариваться, они, возможно, найдут причину, чтобы нивелировать действие «пятой статьи». А поведение главного натовца — США — очень даже к этому располагает, не говоря уже о том положении, в котором находится эта страна, сотрясаемая внутренним расколом и неутихающей пандемией.

Это, конечно же, отлично понимают власти Латвии, что подтверждают разработанная концепция национальной обороны и рассылаемый буклет. Вот только бревна в своем глазу «политэлитка» в упор не видит.

Концепция нацобороны ЛР: ожидаемое неожиданное нападение России

В подготовленном в июне проекте концепции нацобороны говорится о том, что «Россия не может позволить себе полномасштабную глобальную обычную войну с НАТО, поэтому наиболее реалистичной возможностью являются гибридная война и неожиданное нападение для захвата территории».

При этом указывается на возрастание роли частных военных компаний, на уменьшение военных и технологических преимуществ Европы и Северной Америки (!), недостаточные военные расходы европейских стран, снижение политической воли США поддерживать порядок (ай-я-яй). Дается оценка и уязвимости глобализированного мира, что показала ситуация с COVID-19.

Не забыли авторы и о внесенных поправках в Конституцию РФ. Мол, «эти изменения только усиливают экономический застой, зависимость от цен на природные ресурсы и снижение уровня жизни» (значит, хорошие поправки, правильные и сильные. — Прим. ФАН). Но при возросшей военной мощи РФ, мол, появится искус решить свои проблемы за счет соседей.

И вывод главный делается в корне неверный — о том, что якобы контролируемые государством СМИ сознательно культивируют негативный имидж Латвии, а латыши и госадминистрация ЛР изображаются «русофобскими и нацистскими». И «Латвия давно воспринимается в российском обществе как один из главных врагов России, что оправдывает агрессию против Латвии», как это, мол, уже было сделано в Грузии и на Украине. Явно чувствуется почерк политолога Артиса Пабрикса и по совместительству министра обороны ЛР.

Сакральное «русские идут» сквозит из концепции нацобороны изо всех щелей. Как утверждает министр Пабрикс, ожидаемое нападение может неожиданно случиться в любой момент. Интересно, а знает ли он, что в однобортном сейчас уже никто не воюет?